Jongerenvoorzitter snoeihard voor Schauvliege: “CD&V dreigt door haar uitspraken een hele generatie te verliezen” kg

05 februari 2019

09u44

Bron: De Standaard 0 Voorzitter van Jong CD&V Sammy Mahdi waarschuwt dat de uitspraken van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege mogelijk grote gevolgen kunnen hebben. “CD&V dreigt een hele generatie te verliezen”, zegt hij tegenover De Standaard. “De jongeren verwachten een heel sterk signaal.”

Eerder vandaag excuseerde minister Schauvliege zich nog voor de opvallende uitspraken die ze het afgelopen weekend deed. Daarbij geeft ze toe dat ze “een fout” heeft gemaakt. Een fout die heel wat teweeg kan brengen, volgens jongerenvoorzitter Mahdi.



“Dit is heel pijnlijk voor mij als jongerenvoorzitter”, vertelt hij. “Ik ken heel wat jonge gasten die in die marsen meelopen. Ik heb binnen de partij meermaals gezegd dat we daar niet paternalistisch mogen naar kijken.”

Signaal

Volgens de jongerenvoorzitter heeft CD&V wel een “ambitieus” programma rond het klimaat, maar zit de partij op het gebied van communicatie met een “gigantisch probleem”. “CD&V dreigt door haar uitspraken een hele generatie te verliezen. Het zal niet gemakkelijk zijn om dat recht te trekken. De jongeren verwachten een heel sterk signaal”, klinkt het.



Of de uitspraken ook om het ontslag van de minister vragen, laat Mahdi in het midden. “De minister moet zelf kijken of ze kan blijven functioneren”, besluit hij.