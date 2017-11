Jongerenvoorzitter PS al meteen in opspraak vanwege seksistische videoclip SVM

23u33

Bron: LaLibre/ParisMatch 4 Rv De kersverse jongerenvoorzitter van de Waalse PS komt al meteen in opspraak vanwege een seksistische videoclip waarin hij ooit figureerde. "Hij heeft het al even moeilijk als Elio Di Rupo om de morele waarden van zijn partij terug te vinden", luidt de kritiek op sociale media aan het adres van Maximilien Lerat. In het filmpje leeft de rapper van dienst zijn stoutste fantasieën uit. En vrouwen, die dienen daarbij duidelijk enkel als seksobject.

Om u een idee te geven, enkele vertaalde stukjes tekst uit 'Un pour tous, tous à poil' (Een voor allen, allen naakt; nvdr). "Ze wilde mij een hand geven, nu houdt ze mijn penis vast en maquilleert ze zich met sperma. Stop met je blablabla en je gewauwel, blijf maar thuis als je je regels hebt. (...) Daarna neem ik je mee op reis met de bus. En als je me pijpt, mag je je knuffelbeer bijhouden." (...) Om mij te begrijpen, heb je geen woordenboek nodig. Als ik je abrikoosje verorber, zal je het wel snel snappen."

"Waarom nu weer?"

Gevoelige materie voor een jonge politicus, en al zeker in deze Weinstein-tijden. Maar Lerat bijt van zich af. "Het is niet de eerste keer dat dit verhaal opduikt. De vraag die hier moet gesteld worden, is: waarom nu weer? Ik heb eerder al uitgelegd dat mijn verschijning in die clip een jeugdzonde is. Het is al meer dan zeven jaar geleden, ik was 19. Via mijn vriendin van toen kwam ik in contact met die mensen. Ik heb meegedaan zonder er al te veel bij stil te staan."

"Wie had toen gedacht dat ik ooit aan verkiezingen zou deelnemen en jongerenvoorzitter zou worden? Ik had dan al mijn overtuiging, maar nu zet ik me ook echt in voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen."

Agressions sexuelles chez les jeunes socialistes : "Ça me glace, ça me stupéfie", confie Laura Slimani, ex-présidente du MJS https://t.co/AOOIXXhEjY via @franceinfo MARGOTTABIBOU(@ MARGOTTAKATANA) link

Betast onder jurk

De kwestie valt slecht, zeker nu ook in Frankrijk een ex-voorzitter van de jongsocialisten in nauwe schoentjes terechtgekomen is. Thierry Marchal-Beck wordt door acht verschillende vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie, tot geweld toe. Zo zou hij verschillenden onder hen tegen de muur geduwd hebben en onder hun T-shirt of jurk betast hebben. Eén jongedame probeerde hij te dwingen tot een pijpbeurt, een andere werd onverwacht in de borsten geknepen.

Rita Maalouf, de nationaal secretaris van de Franstalige socialisten, eist dat Marchal-Beck uit de partij gezet wordt. "Deze getuigenissen klinken bijzonder ernstig. Hier moet gerechtelijk gevolg aan gegeven worden", laat de PS zelf duidelijk verstaan.