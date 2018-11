Jongerenpartijen, N-VA uitgezonderd, ondertekenen symbolisch migratiepact: “Wij staan niet te springen om poorten immigratie wagenwijd open te gooien” TT

29 november 2018

11u50

Bron: Belga 0 De jongerenpartijen JONGCD&V, Jong Vld, Jong Groen en Jongsocialisten, Jeunes CDH, Jeunes MR, Ecolo J, Défi Jeunes en Jeunes Socialistes hebben vanochtend symbolisch het VN-migratiepact ondertekend. Hiermee willen ze premier Michel ondersteunen en aanmoedigen om in Marrakesh het pact te tekenen.

"Het pact is dan wel niet bindend, het is een sterk signaal van de internationale gemeenschap om de problematiek van migratie samen aan te gaan. Zowel om illegale migratie en mensensmokkel kordaat aan te pakken, als om de samenwerking met landen van herkomst te versterken en een humane aanpak van migratie te verzekeren", klinkt het in een mededeling.

De jongerenvoorzitters hebben het ondergetekende pact aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke bezorgd. Ze hopen het parlement in de debatten over het pact rekening zal houden "met het duidelijke signaal vanuit de politieke jongerenpartijen".

Jong N-VA steunt het pact niet. "De klassieke jongerenpartijen staan te springen om de poorten voor immigratie wagenwijd open te gooien. Wij niet", luidt het op Twitter.

