Jongerenhulplijn Awel zoekt vrijwilligers PVZ

26 augustus 2019

16u30

Bron: Belga 0 De gratis jongerenhulplijn Awel zoekt 180 nieuwe vrijwilligers om oproepen van kinderen en jongeren te beantwoorden per e-mail, telefoon of via chat. De organisatie zegt per jaar ongeveer 30.000 oproepen te beantwoorden van jongeren en kinderen met vragen en problemen, maar het aantal oproepen die binnenkomen "is een veelvoud ervan", aldus Sibille Declercq, woordvoerder van de organisatie.

Om vrijwilliger te worden bij Awel moet je 18 jaar oud zijn, maar er is geen vooropleiding vereist. De organisatie vraagt wel dat de kandidaten "een hart hebben voor kinderen en jongeren". Nieuwe vrijwilligers moeten een opleiding van de organisatie volgen, die verspreid is over enkele weekends. Na zes maanden gaan ze aan de slag en werken ze een of meerdere avonden per week van thuis uit, zo zegt Declercq. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een infoavond midden of eind september.

De reden dat de organisatie op zoek moet naar nieuwe vrijwilligers is omdat de vrijwilligers die vertrekken meestal jonge personen zijn die andere prioriteiten krijgen en daardoor minder tijd hebben, aldus Declercq.

De hulplijn "is er voor kinderen en jongeren met een verhaal, een vraag of een probleem" en werkt volledig anoniem.