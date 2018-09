Jongerenbende opgerold die vechtpartijen filmde in uitgaansbuurt Knokke-Heist

Mathias Mariën

28 september 2018

De politie van Knokke-Heist heeft een jeugdbende opgerold die afgelopen zomer betrokken was bij verschillende vechtpartijen in de uitgaansbuurt. Ze filmden de knoksessies en deelden de beelden op sociale media. "Het is niet uitgesloten dat er nog arrestaties volgen", bevestigt de politie.