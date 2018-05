Jongeren vernielen trein in Comblain-au-Pont rvl

23 mei 2018

10u08

Bron: Belga 8 Twee minderjarigen en twee meerderjarigen hebben afgelopen nacht schade toegebracht aan een trein in Comblain-au-Pont, in de provincie Luik. Dat is vernomen van de politie van de zone Condroz. De vandalen zijn overgeleverd aan de spoorwegpolitie.

De brandweer van de zone Hemeco kreeg gisteravond een oproep voor een brand in een trein in het station van Poulseur. Tussen 22 uur en middernacht hebben jongeren vernielingen aangebracht aan een trein die in panne stond. Ze gooiden riooldeksels naar de ruiten van de trein en staken zitplaatsen in brand. Getuigen probeerden het vuur te doven.

De lokale politie kon de vier vatten in een café. De jongeren, tussen de 16 en 19 jaar oud, werden opgepakt. Het parket is op de hoogte gebracht.