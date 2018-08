Jongeren van Nieuw-Zeeland tot Peru werken in de Westhoek aan vredesboodschap KVE

24 augustus 2018

16u29

Bron: Belga 0 In Mesen bij Ieper is vandaag een internationaal jongerenproject gestart rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Zes dagen lang werken 65 jongeren uit 40 landen aan een hedendaagse vredesboodschap. Dinsdag 28 augustus zullen de jongeren hun boodschap overhandigen aan beleidsmakers.

"In 2018, 100 jaar na 1918, verzamelen 18-jarigen van over de hele wereld om een hedendaagse vredesboodschap te bepalen, dat was het concept van ons jongerenproject '18 in 18'" legt Matti Vandemaele uit. Hij is directeur van Peace Village in Mesen. "Ambassades en jeugdwerkers wereldwijd verzamelden de jongeren. Het mochten er maximum twee per land zijn, evenveel jongens als meisjes."

Voor veel van die jongeren is oorlog iets van ver weg of van lang geleden, maar dat is, bijvoorbeeld, niet zo voor Olha Sobotsjenko uit Oekraïne. "Wij staan op in oorlog, leven in oorlog en gaan slapen met oorlog. Mijn vader is soldaat, hij vocht als vrijwilliger en hij is gewond geraakt aan zijn rug. Nu kan hij niet meer werken. Ook mijn mama is ziek en ik ben te jong, dus niemand kan uit werken gaan in mijn gezin."

Oorlog dus als dagelijkse realiteit voor Sobotsjenko, maar ook de andere jongeren gaan nu kennismaken met oorlog. Vandemaele: "We gaan sites van de Eerste Wereldoorlog bezoeken, workshops doen en filosoferen over 'wat is vrede?'/'wat is oorlog?'. Dat moet dan uiteindelijk leiden tot een nieuwe vredesboodschap."

Tijdens een slotceremonie gaan de jongeren die boodschap dinsdag aan beleidsmakers van over de hele wereld overhandigen. Er komen vijftien ambassadeurs langs en ook de Belgische politieke wereld zal goed vertegenwoordigd zijn. Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) als vertegenwoordiger van de federale regering, Kamerleden Wouter Devriendt (Groen), Roel Deseyn (CD&V), Youro Casier (sp.a) en de Vlaamse parlementsleden Emmily Talpe (Open VLD), Koen Van den Heuvel (CD&V), Cathy Coudyser (N-VA) en Bart Dochy (CD&V) bevestigden hun komst.