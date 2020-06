Jongeren van Belgian Youth Against Racism kondigen aan een maand lang geen acties te zullen voeren: “Hopen op toenadering” Protesten racisme en politiegeweld ADN

10 juni 2020

15u41

Bron: Belga 0 De jongeren van Belgian Youth Against Racism (BYAR) hebben aangekondigd dat ze een maand lang geen acties zullen voeren in de hoop dat er tijdens die maand toenadering wordt gezocht tussen politie, middenveldorganisaties en de overheden. Nadat ze enkele schrijnende getuigenissen ontvangen hebben, eisen ze dat er meer controle komt op de politie en dat het stelsel van de GAS-boetes herbekeken wordt.

"Het is een oproep om niet in het wilde weg protesten te organiseren, maar om samen te zitten en te zien of de middenveldorganisaties echt nog het middenveld vertegenwoordigen", zegt Aimé Schrauwen van BYAR.

Fouten gemaakt

De jongeren beseffen dat er zowel aan de kant van de betogers, als aan de kant van de politie fouten zijn gemaakt bij de Black Lives Matter-protesten in onder meer Antwerpen en Brussel. De jongerenorganisatie kreeg zelf meldingen binnen van uit de hand gelopen arrestaties waarbij minderjarigen werden opgepakt, hun handen zo hard werden vastgekneld dat ze blauw zagen en ze gediscrimineerd werden op basis van hun geaardheid. Maar ze veroordelen ook de acties van de relschoppers.

De rechtsstaat geldt voor zowel de relschoppers als de patserpolitie. Niemand mag ongestraft blijven Anis Agris van BYAR

"De rechtsstaat geldt voor zowel de relschoppers als de patserpolitie. Niemand mag ongestraft blijven", verduidelijkt Anis Agris van BYAR.

Duidelijkheid

In de maand zonder acties vragen de jongeren duidelijkheid. De federale overheid moet nu met een federaal actieplan tegen racisme komen, de controle op politie moet verhoogd worden en het stelsel van de GAS-boetes moet herbekeken worden. "De GAS-boetes zijn in hun geheel ongrondwettelijk. Ze zijn in het leven geroepen voor kleine overlasten, maar nu worden ze gebruikt om een hele bevolking in toom te houden", aldus Schrauwen.

Lees ook:

Virologen en politici kijken vertwijfeld naar beelden van anti-racismebetogingen: “Dat dit mocht, is waanzin” (+)

Belgian Network for Black Lives: “Niet logisch dat jongeren zo hardhandig werden aangepakt” (+)