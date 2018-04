Jongeren vallen MIVB-controleurs aan in probleemwijk in Anderlecht: "We gaan het hier niet bij laten" Redactie

23 april 2018

10u50

Bron: belga, BRUZZ 343 Drie controleurs van de MIVB zijn gisterenavond omstreeks 20.30 uur in de Anderlechtse wijk Peterbos aangevallen door jongeren bij een controle van vervoerbewijzen. De drie werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kon niemand aanhouden.

De veiligheidsdiensten van de MIVB - zowel de ticketcontrole als de interventiedienst - legden vandaag spontaan het werk neer. "Uit solidariteit met hun collega's", aldus MIVB-woordvoerder Guy Sablon. Hinder op het MIVB-netwerk zal dat evenwel niet veroorzaken. "De politie neemt de veiligheidstaken voorlopig op zich. Dit zijn ernstige feiten en we laten het hier niet bij. Wij leggen zeker een klacht neer tegen de daders."

Het incident deed zich voor toen op een bus enkele jongeren gecontroleerd werden op hun vervoerbewijzen. Intussen hadden al heel wat jongeren uit de wijk zich rond de controleurs verzameld. Een van hen stelde zich agressief op en viel de controleurs aan, waarop verschillende rake klappen volgden.

"Een van de controleurs werd geraakt op de slaap en een andere kreeg een slag onder het oog en moest genaaid worden", aldus Sablon. Toen de politie ter plekke kwam, waren de jongeren al verspreid en gevlucht. Er werd niemand opgepakt, maar een onderzoek is lopende.

De wijk Peterbos wordt gezien als een probleemwijk in Anderlecht. Toch zullen de controles er blijven plaatsvinden. "Als je leest dat de politie verschillende onderzoeken naar moord heeft geopend in de wijk, kan je stellen dat het geen makkelijke wijk is. In onze kwaliteitsnormen is het vastgelegd dat we elke halte minstens een aantal keer moeten controleren binnen een bepaalde tijd. We zullen er dus controles blijven uitvoeren", besluit Sablon.