Jongeren uit kansarme buurten geloven sterk in mogelijkheden van onderwijs ep

24 januari 2018

10u58

Bron: Binnenland 0 Jongeren uit kansarme buurten zijn erg kwetsbaar voor vroegtijdig schoolverlaten, maar geloven toch heel erg in onderwijs als hefboom om vooruit te komen in het leven. Dat blijkt uit een Europees onderzoek waaraan de Universiteit Antwerpen in ons land meewerkte.

Onderzoekster Chris Timmerman roept het onderwijs op om nog meer in te zetten op studiekeuzebegeleiding, discipline, het aanpakken van pestgedrag en segregatie, leerlinggerichte opleidingen en duaal leren.

Het project RESL.eu (Reducing Early School Leaving in Europe) voerde vijf jaar lang onderzoek uit in negen Europese lidstaten, gecoördineerd door de Universiteit Antwerpen. In ons land werden 3.600 leerlingen van 14 en 16 jaar uit relatief kwetsbare scholen in Antwerpen en Gent bevraagd voor een kwantitatieve studie, daarnaast werden ook jongeren van 16 tot 24 jaar bevraagd voor een kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews.

Het onderzoek wees onder meer uit dat 90 procent van de jongeren vindt dat een goede opleiding volgen de beste manier is om vooruit te komen in het leven en dat ook hun ouders daarin geloven. "Die positieve attitude is iets waarop we als onderwijs kunnen inpikken", zegt Timmerman. "Daarnaast blijkt ook de rol van leerkrachten cruciaal: jongeren geven vaak aan dat één bepaalde leerkracht voor hen het verschil maakte. Daar mogen we het succes van ons onderwijs natuurlijk niet van laten afhangen, dus er zijn meer structurele ondersteuningsmaatregelen nodig."

De resultaten waren volgens Timmerman voor alle onderzochte lidstaten gelijklopend. "In de zuiderse landen heb je natuurlijk wel de impact van de economische crisis die daar zwaarder toesloeg, en in het Verenigd Koninkrijk heb je de heel specifieke situatie dat schoolverlaters vooral autochtone Britten zijn, in tegenstelling tot in continentaal Europa", zegt ze.