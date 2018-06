Jongeren steken kauw in zak... om ermee te voetballen JEW

04 juni 2018

Een kauw is afgelopen weekend van de dood gered door een alerte vrouw. Zij had gezien hoe enkele jongeren het beestje in een zak stopten en ermee begonnen te voetballen. De vogel is voor verzorging binnen gebracht bij het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) in Merelbeke. Het is voorlopig onduidelijk of de kauw volledig zal herstellen van zijn verwondingen.