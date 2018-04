Jongeren slaan homokoppel in elkaar in centrum Brussel Meisje uit groepje aanvallers "voelde zich niet goed bij de agressie" mvdb

17 april 2018

15u41

Bron: Belga - Facebook 13 Twee mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag het slachtoffer geworden van een homofobe agressie in het Brusselse stadscentrum. Het Brusselse parket bevestigt dat de slachtoffers maandagavond klacht hebben ingediend.

Jonatan Agra, een van de twee mannen, had op sociale media het verhaal van de agressie gedaan en dat was opgepikt door verschillende media. Volgens het relaas dat de man doet op zijn Facebook-profiel, zouden de feiten plaatsgevonden hebben in de Paul Delvauxstraat, waar hij met zijn echtgenoot aan het wandelen was. Enkele adolescenten zouden hen eerst, ter hoogte van de Beurs, nagefloten hebben waarna ze het koppel zouden gevolgd zijn terwijl ze hen beledigden en ongepaste vragen stelden over hun seksuele relatie.

Het koppel vroeg de jongeren tevergeefs hen met rust te laten en één van de jongeren zou daarop twee vuistslagen gegeven hebben in de nek van één van beide slachtoffers. De jongeren zouden er vervolgens vandoor gegaan zijn maar op hun passen teruggekeerd zijn en beide slachtoffers in elkaar geslagen hebben, tot twee andere personen tussenkwamen en de jongeren definitief op de loop gingen.

Meisje

Een meisje dat deel uitmaakte van het groepje, zou wel nog teruggekeerd zijn om de slachtoffers papieren terug te bezorgen die ze verloren hadden. Zij zou ook nog gezegd hebben dat ze zich niet goed voelde bij het gebeuren en dat ze een relatie als de hunne weliswaar niet goedkeurde maar het onrechtvaardig vond dat ze daarvoor slaag kregen.