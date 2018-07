Jongeren slaan agent bewusteloos met steen in Brussel DCFS

00u00 785 Een agent is dinsdagavond in Brussel bewusteloos geslagen met een steen. Jongeren wachtten hem op aan de kazerne en vielen hem na zijn shift - de man werkte tijdens de WK-wedstrijd - aan.

De man, een agent van de zone Brussel Hoofdstad- Elsene, had zijn burgerkledij al aangetrokken en was op weg naar huis. "Na hun shift tijdens de WK-wedstrijd waren onze collega's teruggekeerd naar de kazerne aan de Antwerpsepoort en het Maximiliaanpark", bevestigt politiewoordvoerder Ilse Van de Keere. "Ze reden met hun wagens de parking uit. Toen ze voor het rode licht stopten, gooiden onbekenden met stenen naar hen."

Het slachtoffer zat op de achterbank en het raam stond open. Eén van de heethoofden smeet een kassei door die openstaande ruit, vol in het gezicht van de agent. De man was op slag bewusteloos. "Hij moest meteen worden afgevoerd naar het ziekenhuis." De man mocht gistermiddag naar huis, al zou hij volgens een collega mogelijk blijvende gehoorschade overhouden aan de aanval.

Eieren

Een politieagent die erbij was, maar anoniem wenst te blijven, getuigt dat zo'n incident niet de eerste keer is. "Meermaals worden we aan onze kazerne belaagd met stenen en eieren. Dit gebeurt al jaren. Onze chefs vragen ons zelfs om het Maximiliaanpark te vermijden." Door de nabijheid van de vluchtelingen in het park, ligt de kwestie volgens de agent erg gevoelig. "We mogen niet optreden om de boel rustig te houden. Maar als we ons zelfs aan onze eigen kazerne onveilig voelen, waar stopt het dan?"

Van de Keere meldt nog dat het incident niets met de WK-match te maken had. Er is nog niemand opgepakt, maar het onderzoek loopt.