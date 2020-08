Exclusief voor abonnees

Jongeren over sociale impact van tweede coronagolf: “Als dit het nieuwe normaal is, word ik er ziek van”

Esther De Leebeeck

07 augustus 2020

05u00

0

De zomervakantie doorspartelen met een sociale bubbel van vijf en weinig perspectief op een ietwat ‘normaal’ leven: de tweede coronagolf is opnieuw een zware periode. Zeker voor jongeren tussen 18 en 25 jaar, merken ze bij Tele-Onthaal. Ook al krijgt deze leeftijdsgroep vaak de wind van voren, omdat ze zich niet aan de regels houden, toch is de sociale impact van het virus niet te onderschatten. Het is de groep met de meeste sociale contacten en vrijheden. Zeker tijdens de zomermaanden zou de wereld aan hun voeten moeten liggen. Maar deze zomer moeten ze het doen zonder evenementen, festivals, verre reizen, grote vriendenuitjes, feestjes en vooral zonder enig vooruitzicht op verandering.