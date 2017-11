Jongeren hebben meer vertrouwen in politie (al doen rellen omgekeerde vermoeden) Pedagoog: "Er moet omzichtig omgesprongen worden met veralgemeningen" HA

17u46

Bron: Belga 0 Photo News Hoewel de rellen die de voorbije dagen in Brussel plaatsvonden misschien het tegendeel doen vermoeden, is het beeld dat jongeren van de politie hebben gemiddeld genomen positief. Ook het vertrouwen van de jongeren in de politie neemt toe, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool). Eerder had de liberale politievakbond VSOA nog aangegeven dat jongeren opnieuw "schrik moeten krijgen van de politie".

Naar aanleiding van de rellen in Brussel pleit politievakbond VSOA voor een strikter en meer repressief beleid. Zo stelt de vakbond voor om speciale ploegen zoals de VIP Police op te richten, die "baldadige jongeren opzoeken en bij de minste overtreding verbaliseren". "Jongeren moeten weer schrik krijgen van de politie", klonk het bij monde van VSOA-ondervoorzitter Vincent Houssin.

Pedagoog Pedro De Bruyckere stelt dat beeld evenwel bij. Hij zegt dat uit onderzoek is gebleken dat jongeren eerder een positief beeld hebben van het werk van de politie. "Gemiddeld genomen neemt het vertrouwen van jongeren in instituten bovendien ook toe, al zal er altijd wel een minderheid zijn waarbij dat niet het geval is."

Ook blijkt uit onderzoek dat het gebruik van verschillende vormen van geweld, zoals bijvoorbeeld vandalisme, bij jongeren net daalt, benadrukt De Bruyckere nog. "Maar uiteraard wil dat niet zeggen dat er geen geweld meer is." Na de rellen van de voorbije dagen moet volgens hem dus omzichtig worden omgesprongen met veralgemeningen. "Je kan niet stellen dat het om typisch gedrag voor jongeren, of zelfs Brusselse of de Marokkaanse jongeren gaat. Dit was een erg specifieke groep, maar niet representatief voor de jeugd."

