Jongeren duiken wapenkisten van rijkswacht op: arsenaal ligt 5 maanden in tuinhuis BJORN MAECKELBERGH EN BART KERCKHOVEN

06u00 165 Mozkito Al meer dan 30 jaar zoeken speurders naar verdwenen wapens van de Bende van Nijvel. Enkele jongeren uit het Pajottenland vonden ze in een namiddag en stockeerden het arsenaal maandenlang in een tuinhuis. "We waren van plan om naar de politie te stappen zodra we álles van de Bende hadden bovengehaald."

Officieel wil niemand het bevestigen, maar het lijkt er sterk op dat drie jongemannen van 18 tot 20 jaar een deel van het wapenarsenaal van de Bende gevonden hebben in het kanaal Brussel-Charleroi. Met behulp van een rubberbootje en een zware magneet. Vijf maanden geleden al visten ze zo een revolver, een riotgun én twee metalen kisten van de vroegere rijkswacht op, met daarin meer dan duizend 9 mm-kogels. "Dat waren geen toevalstreffers", zegt één van hen. "We hadden gelezen dat Delhaize 250.000 euro uitlooft voor een doorbraak. Daarop hebben we met z'n drieën beslist dat we zouden gaan zoeken naar de wapens."



Zonder tip of inside information zijn ze beginnen te vissen nabij de plek waar de speurders in 1986 een kogelwerend vest en een gestolen politiepistool hadden gevonden. "Op dag één hing er al een revolver aan onze magneet. En de spullen bleven maar komen." De drie jongeren vinden niet dat ze de politie hebben tegengewerkt met hun zoekactie. "We wilden eerst álles van de bodem halen - want volgens ons ligt er nog veel meer - en daarna de politie inlichten. In de hoop dat we dan die beloning zouden krijgen."



Zover is het niet gekomen. De enorme media-aandacht van de voorbije dagen overtuigde hen ervan hun buit toch maar aan de speurders over te dragen. Procureur-generaal Christian De Valkeneer heeft het trio bedankt voor hun moed. Momenteel wordt volop onderzocht of het wapentuig inderdaad heeft toebehoord aan de Bende van Nijvel.



Wat ervaren speurders de voorbije 32 jaar niet lukte, lukte drie tieners op enkele vrije namiddagen. "We dachten: 't zou tof zijn mochten we iets van die gangsters terugvinden en zo het tipgeld van de Delhaize krijgen. Op dag één was het al prijs."

