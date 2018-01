Jongeren droppen zelfgemaakte bom op auto politieman: "We vermoeden dat dit het begin is van veel meer en ernstiger" HA

07u09

Bron: Het Nieuwsblad 231 Photo News (Illustratiefoto) Vandalen hebben dinsdagavond een zelfgemaakte bom gelegd op de wagen van een politieman in de Brusselse gemeente Sint-Gillis. Het tuig ontplofte en vernielde de achterruit van de auto. De daders konden ontkomen. Er vielen geen gewonden. "We vermoeden dat dit het begin is van veel meer en ernstiger", zegt een politiebron in Het Nieuwsblad.

Uit camerabeelden blijkt dat drie jongeren dinsdagavond de parking van het commissariaat betraden en iets op de achterruit van de auto legden. Seconden later volgde een knal. Het ging om verschillende aan elkaar vastgemaakte voetzoekers die op de wagen waren gelegd. Volgens de politiebron hadden de vandalen het duidelijk gemunt op de hoofdinspecteur van de Uneus-brigade van de zone Zuid, een politie-unit van zo'n dertig man sterk die strijdt tegen criminaliteit en overlast, en soms kritiek krijgt van straathoekwerkers omwille van haar doortastende aanpak, aldus de krant.

Kort na de ontploffing werd een molotovcocktail gevonden in een vuilnisbak aan het commissariaat op het Sint-Gillisvoorplein. Twee minderjarigen van 13 en 15 jaar oud werden opgepakt, maar gisteren weer vrijgelaten omdat ze ontkennen iets met de feiten te maken te hebben. De camerabeelden van de aanslag zijn niet duidelijk genoeg om de daders te kunnen identificeren, vernam Het Nieuwsblad van een gerechtelijke bron.

Fioulgang

Toch vermoeden de politiemensen wie er achter de explosie zit. Het gaat volgens hen om de zoveelste afrekening van de ‘Bende van het Jacques Franckplein’, die zichzelf de Fioulgang noemt. De groep bestaat uit een 50-tal minderjarigen en volwassenen en is bekend voor onder andere het bezit van verboden wapens, drugshandel, gewapende overvallen, oproep tot rellen en slagen en verwondingen.

Het is niet de eerste keer dat de criminelen de politie viseren. Eind 2015 werd een agent in elkaar geslagen op het plein. Bij een controle van de gsm's van een aantal bendeleden werden Facebookfoto's van politiemensen aangetroffen. In een van de liedjes van de bende op YouTube wordt bovendien in het Frans gezongen: "We neuken de commissaris en de DDG. We weten wie je bent." DDG zijn de eerste drie letters van een nummerplaat van een anoniem voertuig van de politiebrigade. De commissaris over wie gezongen wordt, zou een vrouw met hoge rang zijn bij Uneus.

Volgens de politiebron zijn bijna alle figuranten in de YouTubefilmpjes gekend voor ernstige feiten.

Geen bewijzen

Het Brusselse parket erkent dat er problemen zijn met jongeren op het Jacques Franckplein, maar benadrukt dat er bewijzen nodig zijn om verdachten aan te houden. "En die hebben we momenteel niet", aldus Denis Goeman.