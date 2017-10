Jongeren die zelf nacht in gevangenis doorbrachten schilderen cellen Antwerpse jeugdrechtbank AJA

17u16

Bron: Belga 0 BELGAONTHESPOT Twee cellen van de jeugdrechtbank in Antwerpen krijgen tijdens de herfstvakantie een hippe make-over. Twee jonge vrouwen die ooit zelf een nacht in een politiecel moesten doorbrengen, schilderen mooie taferelen op de grauwe muren. Ze willen met hun ontwerpen het verblijf van de jongeren wat draaglijker maken, want ze weten als geen ander hoe het voelt om opgesloten te zitten.

In 2016 waren er 29 nachten waarin een minderjarige noodgedwongen in een politiecel moest overnachten bij gebrek aan plaats in de reguliere jeugdzorg, zo blijkt uit het jaarverslag van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. De 17-jarige C. was één van hen. "Dat was geen leuke ervaring. Er is niets om je in zo'n cel mee bezig te houden, je kan alleen maar nadenken en dat heb ik toen veel gedaan. Het heeft mijn kijk op bepaalde dingen veranderd en ik ben tot inkeer gekomen. Die ene nacht was voldoende om te beseffen: dit nooit meer."

Positieve invalshoek



Die negatieve ervaring krijgt nu een positief gevolg, want samen met de 20-jarige L. mag ze twee cellen van de jeugdrechtbank onder handen nemen. Beiden hebben een kunstopleiding gevolgd en waren meteen enthousiast over het voorstel.

"Het is de bedoeling om de problematiek, van jongeren die in een cel moeten wachten en overnachten wegens plaatsgebrek, te benaderen vanuit een nieuwe positieve invalshoek. De ontwerpen en de boodschap die ze er willen inleggen, mogen ze zelf kiezen en de rechtbank stelt al het materiaal ter beschikking", zegt jeugdrechter Philippe Vandaele.

Niet opgesloten



L. (20) liet zich voor haar ontwerp inspireren door haar tarotkaarten. "Ik hoop dat mijn werk de jongeren zal helpen en dat ze zich erdoor begrepen zullen voelen. Als ik in een cel had gezeten met veel tekeningen aan de muren, dan zou ik mij een stuk beter hebben gevoeld." C. (17) koos voor een raam dat uitkijkt op een bos. "Op die manier voel je je niet zo opgesloten. Je bent omringd door natuur en je kan even je gedachten verzetten en tot rust komen. Ik wil jongeren die zich slecht voelen in de cel een beter gevoel geven, omdat ik weet wat er in hun hoofd omgaat."

