Jongeren die niet door mogen bij afgesloten weg voor koopjesdagen reageren zich af: slachtoffer afgevoerd met schedelbreuk en hersenbloeding rvl

24 juni 2018

18u16

Bron: Belga 14 Bij een ernstige vechtpartij in Roeselare heeft een man zaterdagavond een schedelbreuk en een hersenbloeding opgelopen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Vijf verdachten, onder wie een minderjarige, zijn opgepakt.

De feiten speelden zich rond 22.30 uur af in de Ardooisesteenweg in Roeselare. Naar aanleiding van de traditionele koopjesdagen, de Roeselaarse Batjes, was de straat op die plaats afgezet. Enkele jongeren wilden met hun wagen toch langs de nadar rijden en kregen hierover een discussie met enkele omstanders.

De jongeren parkeerden hun voertuig elders, maar daarmee was de kous voor hen blijkbaar niet af. Ze gingen opnieuw in discussie met enkele mensen op het terras van een kaaswinkel, waarop een hevige vechtpartij ontstond. Een slachtoffer liep daarbij een schedelbreuk en een hersenbloeding op. Hij werd met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Een ander slachtoffer verloor enkele tanden en nog eens vijf mensen raakten lichtgewond tijdens de vechtpartij.

In de loop van de nacht kon de politie vijf verdachten inrekenen. Het gaat om mannen uit Roeselare tussen 17 en 21 jaar oud, twee van hen zijn broers. De vier meerderjarige verdachten zullen maandag voor de onderzoeksrechter geleid worden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De minderjarige zal in Kortrijk voorgeleid worden bij de jeugdrechter. Over de omstandigheden van de discussie en de precieze aanleiding voor de vechtpartij bestaat nog onduidelijkheid.