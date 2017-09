Jongeren die klappen uitdeelden op vechtfilmpjes voor jeugdrechter (MMB)

Bron: Eigen berichtgeving 4 rv De politie van Brugge heeft het onderzoek naar de vechtfilmpjes op Instagram afgerond. Alle betrokken konden geïdentificeerd worden. Enkele jongeren kregen voorwaarden opgelegd van de jeugdrechter, maar niemand moet naar een jeugdinstelling.

De vechtfilmpjes veroorzaakten eind augustus heel wat commotie in en rond Brugge. Op de filmpjes - die gepost werden op vechtaccounts op Instagram - was te zien hoe jongeren met elkaar op de vuist gingen. De meesten waren amper 14 jaar oud.



De politie kwam de filmpjes op het spoor na een klacht van een moeder en startte een onderzoek. Dat is nu afgerond. Enkele betrokkenen die rake klappen uitdeelden mochten het uitleggen bij de jeugdrechter. De meesten waren geen onbekende en raakten eerder al betrokken bij vechtpartijen. Ze kregen strenge voorwaarden opgelegd. De vechtaccounts op instagram werden offline gehaald.