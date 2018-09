Jongeren die 'Congo is van ons zongen' verplicht om Dossinkazerne te bezoeken kv

12 september 2018

23u50

Bron: VRT NWS 0 Twee jongeren die vorige maand op Pukkelpop racistische uitspraken zongen aan het adres van twee meisjes van Rwandese origine, moeten van het parket verplicht op bezoek naar de Dossinkazerne. Dat deelde minister van Justitie Koen Geens vandaag mee in het parlement en wordt gemeld door VRT NWS.

Op een video die door de meisjes werd gedeeld op sociale media, is te zien hoe de jongeren 'handjes kappen, de Congo is van ons' scanderen. De beelden deden de gemoederen in ons land hoog oplaaien en het parket van Limburg startte een onderzoek.

De twee jongeren, beide negentien, krijgen door het parket nu een alternatieve maatregel opgelegd. Ze zullen een bezoek moeten brengen aan de Mechelse Dossinkazerne, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt als doorgangskamp voor het transport van joden en zigeuners naar concentratiekampen.

De jongeren zullen tijdens hun bezoek begeleid worden door een medewerker van de Kazerne Dossin en zullen achteraf ook een persoonlijke en kritische reflectie moeten schrijven. Pas wanneer aan al die voorwaarden voldaan is, zal het dossier worden afgesloten.

"We vonden een maatregel (in plaats van een sanctie) in dit geval beter omdat de verdachten jong zijn en omdat er zo ook nog iets te leren valt. Toekomstgericht leek ons dit een waardevolle oplossing", vertelde Anja De Schutter van het Limburgse parket aan VRT NWS.