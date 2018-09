Jongeren brachten vorig jaar 52 nachten door in Antwerpse politiecel IB

21 september 2018

04u32

Bron: Belga 0 In 2017 brachten jongeren in totaal 52 nachten door in een Antwerpse politiecel. Dat blijkt uit cijfers die sp.a uit het Werkingsverslag van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg haalde. In 2016 ging het nog om 29 overnachtingen.

Regelmatig duiken er nieuwe verhalen op van minderjarigen die de nacht in een politiecel moeten doorbrengen. In maart 2015 kwam er erg veel reactie toen een 17-jarig meisje werd gedumpt aan het Antwerpse justitiepaleis. De psychiatrische kliniek kon haar niet meer opvangen en omdat er nergens anders plaats was, moest ze de nacht in de politiecel doorbrengen. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en federaal minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) pleegden toen spoedoverleg om zulke misstanden te vermijden.

Drie groepen

Het gaat grosso modo om drie groepen jongeren. Minderjarigen die niet meer terecht kunnen in hun voorziening na een incident, jongeren die na een beslissing van de jeugdrechter geen plaats vinden in een voorziening en jongeren in een crisissituatie.

"Kwetsbare jongeren horen niet thuis in een cel", reageert Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (sp.a). "Maar jeugdrechters worden soms verplicht om kinderen in nood op te sluiten bij gebrek aan alternatief. De Vlaamse regering moet garanderen dat jongeren de hulp krijgen waar ze recht op hebben. De oplossing is zorgzekerheid: wie nood heeft aan zorg, moet die tijdig krijgen. Dat kan niet van vandaag op morgen, maar er konden wel al lang stappen gezet worden in die richting."