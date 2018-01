Jongere zwaargewond na val door glazen dakkoepel VUB EB

26 januari 2018

12u12

Bron: VUB Today 1 Twee jongeren zijn gisteravond laat op het dak van gebouw B op de Humanities, Sciences & Engineering Campus in Etterbeek geklommen. Een van de twee is boven op het dak door de glazen dakkoepel van de vijfde naar de eerste verdieping gevallen. De tweede jongere kon zich ternauwernood in veiligheid brengen en heeft de politie gewaarschuwd.

Het slachtoffer bevindt zich momenteel in kritieke toestand in het ziekenhuis. De twee jongeren zijn geen studenten van de Vrije Universiteit Brussel. Door het incident is er veel glasschade in de bibliotheek. De rechtervleugel van de bibliotheek is momenteel verzegeld, net als de ramen die uitgeven op het atrium van de kantoren op niveau 2 van gebouw B. De VUB vraagt studenten, medewerkers en gasten de veiligheidsvoorschriften te respecteren.