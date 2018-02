Jongens lieten zich inspireren door tv-serie voor gruwelijke moord in Koekelberg. Nu zijn ze schuldig bevonden avh

07 februari 2018

22u01

Bron: Belga 0 Vincent De Bruycker en Denis Nikolovska zijn beiden vanavond door de jury van het hof van assisen van Brussel schuldig bevonden aan het vermoorden en in stukken snijden van de Albanese student Xhuliano Brahimllari (22). De daders zouden zich hebben laten inspireren door 'Dexter', een Amerikaanse tv-reeks over een seriemoordenaar.

De twee mannen van 23 hadden elkaar ervan beschuldigd het slachtoffer met steken met een machete om het leven te hebben gebracht op 7 juni 2015 in Koekelberg. De jury heeft de stelling van de burgerlijke partijen gevolgd, vertegenwoordigd door mr. Nathalie Gallant, mr. Christine Calewaert en mr. Sokol Vljahen, en van het openbaar ministerie, zoals die vertolkt werd door procureur Jean-Marie Mawet.

De gezworenen vonden de beide beschuldigden schuldig aan de moord, en verwierpen de stelling van de verdediging dat slechts een van hen de fatale slagen had gegeven en dus alleen verantwoordelijk was voor de moord. De advocaten hadden om die reden de vrijspraak gevraagd voor hun cliënten.

Gruwel

Op 9 juni 2015 hadden gemeentearbeiders de romp van een lichaam bij Wemmel ontdekt. Een tatoeage op de romp kwam overeen met een tatoeage in een opsporingsbericht. Bijgevolg begreep de politie al vlug dat het om Xhuliano ging. Andere lichaamsdelen van het slachtoffer werden later teruggevonden, op andere plaatsen in Vlaams-Brabant en in Brussel.

Telefonieonderzoek leidde de speurders naar Vincent De Bruycker, een vriend van het slachtoffer. Die werd op 25 juni 2015 opgepakt. Denis Nikolovska gaf zichzelf in juli van dat jaar bij de politie aan.

Het onderzoek wees uit dat de twee mannen de moord verscheidene dagen op voorhand hadden beraamd. Ze hadden immers een machete, een decoupeerzaag, een dekzeil en verf gekocht om het lichaam te versnijden en het appartement in de Léon Fourezstraat in Koekelberg, waar de moord gepleegd werd, te herschilderen. Volgens de speurders gebeurde de misdaad in de nacht van 6 op 7 juni 2015 en hield het motief verband met een trafiek in cannabis.

Tv-serie Dexter

Volgens het onderzoek zou een van de verdachten vlak voor de moord nog naar 'Dexter' hebben gekeken, een Amerikaanse reeks waarin een seriemoordenaar de hoofdrol speelt. In de zoekgeschiedenis op de computers van de twee verdachten vonden speurders naast info over 'Dexter' onder meer ook de termen "hoe een mes slijpen", "hoe raak je van een lijk af" en "hoe omzeil je een leugendetector".