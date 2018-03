Jongens filmen ongewenst meisjes in badpak: Maasmechelen verstrengt regels na klachten mvdb

05 maart 2018

11u20

Bron: Radio 2 1 Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) van Maasmechelen stelt een nieuw reglement op na klachten van sportende meisjes. Zij zien steeds vaker hoe jongens ongewenst foto's of filmpjes zitten te maken wanneer ze aan het zwemmen of sporten zijn.

In de publiek toegankelijke ruimte is het normaal toegelaten om te fotograferen of te filmen. Als het duidelijk wordt dat bepaalde mensen storende foto's of filmpjes zitten te maken van zwemmende meisjes of dames, wordt het met het nieuwe reglement mogelijk om daar tegen op te treden, verklaarde Terwingen op Radio 2.

Een uitzondering in het reglement is er voor ouders of grootouders die hun zwemmende of turnende kindjes willen filmen.