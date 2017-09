Jongens betalen 5 euro meer dan meisjes voor tickets Lil' Kleine en Boef MVDB

Bron: Het Belang Van Limburg 3 rv Het bewuste evenement op vrijdag 10 november in de Lommelse zaal Commerce. Jongens die op 10 november naar een feestje met de Nederlandse rappers Boef en Lil' Kleine in Lommel willen, moeten vijf euro meer betalen dan meisjes. Bovendien is zestig procent van de kaartjes voorbehouden voor meisjes, schrijft Het Belang van Limburg. "Discriminatie en in strijd met de wet", zegt de ombudsvrouw van de Vlaamse overheid.

Volgens organisator Exclusive Invites is er geen vuiltje aan de lucht. De initiatiefnemers namen de beslissing nadat ze van bezoekers hadden opgevangen dat er vaak te veel jongens aanwezig zijn. Concreet betalen meisjes 20 euro, jongens 25 euro. 360 van de 600 tickets zijn voorbehouden voor meisjes. Wie wil sjoemelen aan de inkom van de Lommelse zaal Commerce, is er aan voor de moeite. De tickets voor de meisjes zijn afgedrukt in een andere kleur.

Het partybedrijf onderstreept dat er volgens hen geen discriminatie in het spel is. In februari organiseren ze een evenement waarbij net de jongens in het voordeel zullen zijn.

De boekingskantoren van Lil' Kleine, Boef en SBMG (Sawtu Boys Money Gang) werden door Het Belang van Limburg gecontacteerd. Zij vielen uit de lucht, en hebben nog nooit gehoord van aparte tickets voor jongens en meisjes.

Dancing Noxx

Volgens Annelies D'Espalier, ombudsvrouw gender bij de Vlaamse overheid, vormen meer en goedkopere tickets voor meisjes een inbreuk op het discriminatieverbod . Iets wat wel vaker gebeurt in het uitgaansleven. Zo lanceerde de inmiddels gestopte Antwerpse megadancing Noxx in 2012 een aparte leeftijdsgrens. De minimumleeftijd voor jongens werd verhoogd van 18 naar 20 jaar. Meisjes bleven welkom vanaf 18 jaar. Andere uitgaansgelegenheden hanteren de regel dat jongens enkel met een meisje de zaak binnen mogen.



Nochtans zegt de wet dat je niemand mag discrimineren op basis van ras, geloof of geslacht. De ombudsvrouw is van mening dat er minder ingrijpende maatregelen zijn om meer vrouwen naar evenement te lokken, zoals doelgerichter flyeren of door het programma aan te passen. Pas als er een officiële klacht wordt ingediend, is juridische vervolging mogelijk.