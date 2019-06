Jongen van 9 jaar spoorloos verdwenen in Brussel HR

14 juni 2019

06u15

Bron: Child Focus 23 Binnenland Child Focus heeft een opsporingsbericht verspreid van een 9-jarige jongen die sinds gisteren vermist is in onze hoofdstad.

Ilyas Hamoudi verdween gisteren, op donderdag 13 juni. Hij werd geboren op 1 oktober 2010. Ilyas is 1,40 meter groot en heeft een tengere lichaamsbouw, donkere ogen en donkerbruin krullend haar. Hij draagt een zwarte trui met kap van met merk Nike, een zwarte trainingsbroek en wit-zwarte sportschoenen. Hij zou een klein zwart heuptasje dragen.

Wie iets weet over de jongen of informatie heeft over zijn verdwijning kan de klok rond bellen naar 116 000.