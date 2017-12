Jongen van 15 uit Dilbeek opgepakt na rellen op Muntplein EB

16u25

Bron: Belga Er is opnieuw een minderjarige opgepakt die betrokken was bij de rellen aan het Muntplein in Brussel op 15 november. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

Het gaat om een 15-jarige jongen uit Dilbeek, die al gekend was bij het parket en geïdentificeerd werd op camerabeelden. Daarop is te zien hoe hij een verkeersbord en een dranghek in de richting van politiediensten gooit en de ruiten van een wagen, een winkel en een bibliotheek vernielt.

Het parket heeft hem laten voorleiden bij de jeugdrechter en vraagt dat de jongeman zou geplaatst worden in een gesloten instelling, voor gewapende weerspannigheid in bende, vernieling in bende, beschadiging van een voertuig dat nog rijvaardig was en illegale wapendracht.