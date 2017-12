Jongen van 15 uit Dilbeek naar gesloten instelling na rellen op Muntplein EB

16u25

Bron: Belga 14 Photo News De Dilbeekse tiener die betrokken zou geweest zijn bij de rellen op het Brusselse Muntplein op 15 november, is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. De 15-jarige jongen uit Dilbeek was al gekend was bij het parket en werd geïdentificeerd werd op camerabeelden. Daarop is te zien hoe hij een verkeersbord en een dranghek in de richting van politiediensten gooit en de ruiten van een wagen, een winkel en een bibliotheek vernielt. In totaal zijn nu al zeven minderjarige relschoppers opgepakt.

Het gaat om een 15-jarige jongen uit Dilbeek, die al gekend was bij het parket en geïdentificeerd werd op camerabeelden. Daarop is te zien hoe hij een verkeersbord en een dranghek in de richting van politiediensten gooit en de ruiten van een wagen, een winkel en een bibliotheek vernielt.

Het parket heeft hem laten voorleiden bij de jeugdrechter en vraagt dat de jongeman zou geplaatst worden in een gesloten instelling, voor gewapende weerspannigheid in bende, vernieling in bende, beschadiging van een voertuig en illegale wapendracht. Wat inmiddels gebeurd is.

Vargass92

De rellen op het Muntplein ontstonden op woensdag 15 november naar aanleiding van het bezoek van de Franse socialemediaster Vargasss92. Die had een dag eerder opgeroepen om woensdagnamiddag aanwezig te zijn op het Muntplein, omdat hij een namiddag wilde doorbrengen met zijn fans. De komst van de socialemediaster trok heel wat jongeren maar toen de politie tussenkwam omdat de volkstoeloop te groot was en de man zelf geen vergunning had, reageerden de fans boos en richtten ze zich tegen de politie. Bij de rellen die daarop volgden, werden agenten bekogeld, en winkels en auto's raakten beschadigd.

Nog tijdens de rellen waren al vier minderjarigen gerechtelijk aangehouden. Voor twee van hen vroeg het parket de plaatsing in een gesloten instelling en de twee anderen werden na verhoor door het parket vrijgelaten maar riskeren wel nog vervolging.

Op 21 november meldde het Brusselse parket dat ook een vijfde minderjarige was opgepakt, één van de jongeren die op een auto van een voorbijrijdende vrouw had staan springen en die ook een chocoladewinkel zou geplunderd hebben. Ook voor hem werd de plaatsing in een gesloten instelling gevraagd.

Een dag later, op 22 november, meldde het parket Halle-Vilvoorde dan dat een een 16-jarige jongen uit Wolvertem was opgepakt nadat hij op school opgeschept had over zijn aandeel in de feiten, en na analyse van camerabeelden. Op die beelden is te zien hoe hij een verkeersbord en een ladder in de richting van politievoertuigen gooit. Het parket vroeg ook zijn plaatsing in een gesloten instelling, voor gewapende weerspannigheid in bende, en illegaal wapenbezit.

Nog twee andere minderjarigen werden al geïdentificeerd maar nog niet opgepakt.