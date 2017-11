Jongen van 12 voor ogen van scoutsgroep aangereden, verdrinkt in Schelde rvl

21u16

Bron: Belga 0 Google Maps Het ongeval gebeurde in Pecq. Bij een dramatisch ongeval zaterdagnamiddag in het Henegouwse Pecq is een jongen van 12 jaar omgekomen. Het slachtoffer werd door een wagen opgeschept en in de Schelde geslingerd. De jongen maakte deel uit van een scoutsgroep.

De politie van de zone Val d'Escaut onderzoekt de zaak nog. Volgens de eerste vaststellingen zou de autobestuurder op de brug over de Schelde in Hérinnes (Pecq) ingereden zijn op een groep van 26 kinderen van een scoutsgroep.

De wagen kwam uit Hérinnes en reed in de richting van het centrum van Pecq. De jongeren stapten in de tegenovergestelde richting. Eén kind werd geraakt. Het slachtoffer viel door de klap van de brug en belandde in het ijskoude Scheldewater.

Ondanks de inzet van hulpdiensten uit Doornik en Moeskroen, kon de 12-jarige jongen niet meteen teruggevonden worden. Bijna een uur na het ongeval kon het lichaam van het slachtoffer opgevist worden. De spoeddiensten hebben nog een half uur gereanimeerd, zonder succes. Het slachtoffer maakte deel uit van een jeugdbeweging uit de regio Cuesmes (Bergen).

"Op het ogenblik van de feiten regende het. De bestuurder heeft de controle over het stuur verloren, raakte op het voetpad één van de jongeren. De bestuurder uit Hérinnes raakte gewond in het aangezicht en is opgenomen in het ziekenhuis. Een alcoholcontrole tekende negatief. Hij moet enkel nog gehoord worden", preciseerde substituut Frédéric Bariseau zaterdagavond.

De andere leden van de groep kregen psychologische begeleiding en zijn met een bus naar Bergen teruggebracht.