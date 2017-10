Jongen levensgevaarlijk gewond bij ongeval in Brussel: toestand gestabiliseerd MV

10u25

Bron: Belga 0 Google Maps De kinderen werden aangereden in de Helihavenlaan. Het verkeer in de richting van de Kleine Ring moet omrijden. De jongen die vrijdagnamiddag levensgevaarlijk gewond raakte bij een verkeersongeval op de Helihavenlaan in Brussel, verkeert niet langer in kritieke toestand. Dat meldt het Brusselse parket. "De toestand van de jongen is stabiel", klinkt het.

De jongen werd vrijdagnamiddag rond 15.30 uur aangereden toen hij samen met zijn tweejarige zus de straat overstak, op een tiental meter van een zebrapad. De jongen raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis maar daar heeft zijn toestand zich intussen gestabiliseerd. Zijn tweejarige zus raakte ook gewond maar mocht na verzorging het ziekenhuis verlaten.





De wagen die hen aanreed, werd bestuurd door een 57-jarige vrouw. Die had niet gedronken en bleef ongedeerd maar was na het ongeval wel in shock.





Het Brusselse parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De politie heeft ook een buurtonderzoek uitgevoerd.