Jongen (9) sterft op school tijdens verstoppertje spelen met vriendjes HR

22 september 2020

21u50

Bron: Sudpresse, Facebook, 7sur7 12 Binnenland Het Waalse dorp Hornu is in diepe rouw na de dood van een 9-jarige jongen. Quentin (9) was verstoppertje aan het spelen, toen hij plotseling ten val kwam op de speelplaats en bleef liggen. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat.

Het drama gebeurde maandagmiddag in de ‘Ecole du Centre d’Hornu’ in het dorp Hornu, een deelgemeente van Boussu in Henegouwen. De 9-jarige Quentin zou tijdens ‘verstoppertje’ plots gevallen zijn op de speelplaats. De hulpdiensten werden snel verwittigd en probeerden hem gedurende ongeveer 30 minuten te reanimeren, maar zonder succes. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht.

“Maandagavond kregen we te horen dat hij dood was”, zegt Jean-Claude Debiève, burgemeester Boussu. Mogelijk gaat het om een slagaderbreuk. “Dit is het ergste dat kon gebeuren”, vertelde directeur Nathalie Rorive aan Sudpresse. “We zijn met heel ons hart bij de familie van Quentin.”

Psychologische hulp

Dinsdagochtend kreeg de school verschillende psychologen op bezoek, om zowel de klasgenoten als de leraren van Quentin bij te staan in hun verdriet. “We zijn hier kapot van”, meldt de school in een rouwbericht op Facebook. “Rust zacht, kleine engel.”

Ook voetbalclub RLC Hornu, waar Quentin bij de U11 speelde, is in rouw. In een bericht op Facebook nemen ze afscheid en betuigen hun steun aan de ouders en zus van Quentin.



