Jongen (9) aangereden door tram in Brussel

Silke Vandenbroeck

11 mei 2018

17u04

Bron: Eigen berichtgeving

Een 9-jarig kind is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding door een tram van de MIVB in Laken. De jongen is gewond aan het hoofd. Voorlopig is nog niet duidelijk of hij in levensgevaar verkeert.