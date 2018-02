Jongen (7) gewond nadat IKEA-kast uit elkaar spat Jeffrey Dujardin

11 februari 2018

19u43

Bron: eigen berichtgeving 78 "Het klonk zoals een bommetje", zegt de vader van Jamie uit Axminsterhof in Heusden. Zijn vriendin en Jamie (7) zaten aan tafel te kijken haar hun collectie edelstenen toen plots glas overal in het rond vloog.

"Ik hoorde een klap en dacht dat er buiten vuurwerk was. Zo luid was het. Toen hoorde ik mijn vriendin roepen dat ik moest komen. Jamie was gewond en bloedde hevig. De deur van onze IKEA-vitrinekast was uiteengespat in verschillende kleine stukken. Mijn zoon Jamie had zich gesneden aan de arm, die hevig bloedde en hield ernaast er ook nog een buil aan over", zegt de papa van Jamie.

"Het was schrikken, zoiets verwacht je niet. Een geluk dat hij met zijn rug naar de kast zat en dat niemand voorbij liep toen het gebeurde." IKEA kent deze situaties, en zet het ook bij de productinformatie: "Een beschadigde rand of een kras kan ertoe leiden dat het glas plotseling versplintert of stukgaat. Voorkom stoten tegen de zijkant - daar is het glas het gevoeligst."