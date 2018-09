Jongen (6) op Brusselse school moet jaar blijven zitten met gemiddelde van meer dan 70% ADN

Bron: RTBF 0 De ouders van een 6-jarige jongen begrijpen niet dat hun kind moet blijven zitten met een algemeen gemiddelde van meer dan 70 procent op zijn eindrapport. De familie heeft een klacht ingediend bij de Klachtencommissie van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, overleg met de school volgt volgende week. Dat meldt RTBF.

Vorig schooljaar besloten de Franstalige ouders van Mohammed hem in te schrijven op een Nederlandstalige school in Laken. Volgens zijn mama Mounia Krai willen steeds meer bedrijven in Brussel Nederlandstalige werknemers en met het oog op een job later leek het de moeder dus een slimme zet om haar zoontje naar een Nederlandstalige school te sturen.

In het begin is dat aanpassen voor de 6-jarige. Omdat Mohammed het Nederlands niet machtig is, zijn zijn punten aanvankelijk niet goed. Met de hulp van zijn ouders en dankzij inhaallessen gaat het steeds beter. Uiteindelijk studeert hij in juni af met een eindtotaal van 72,8 procent. Dat blijkt volgens de klassenraad echter niet voldoende om over te gaan naar het tweede leerjaar. Ze besluiten dat hij ofwel zijn jaar moet overdoen, ofwel van school moet veranderen. De school zou een impliciete succesdrempel van 80 procent hanteren.

Volgens Gérard Legrand, inspecteur-generaal van het basisonderwijs in de federatie Wallonië-Brussel, moet een gemiddelde van 50 procent worden gerespecteerd voor alle certificeringstests. Voor de rest is er autonomie voor de school, hoewel in feite vaak dit gemiddelde van 50 procent van toepassing is.

Klacht

De familie van Mohammed begrijpt niet dat het kind gedwongen wordt om van school te veranderen en zijn houvast en vriendjes verliest. “Ze willen de vooruitgang die hij heeft gemaakt niet zien”, klaagt moeder Mounia. De familie vermoedt discriminatie en contacteerde gelijkekansencentrum Unia, dat het gezin steunt. “We merken dat beslissingen van de klassenraad soms afhangen van de afkomst, als een kind van buitenlandse afkomst is of van een lagere sociaal-economische klasse komt”, reageert Unia-directeur Patrick Charlier aan RTBF.

Inmiddels hebben de ouders ook klacht ingediend bij de Klachtencommissie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De klacht is ontvankelijk, ook al gaat die over een onderwerp dat binnen de autonomie van de school valt. Op 15 september volgt overleg tussen alle partijen.