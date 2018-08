Jongen (19) verdronken in Paalse Plas in Beringen Gunter Van Stappen

06 augustus 2018

23u49

Bron: VTM Nieuws 2 In de Paalse Plas in Beringen is vanavond een jongen van 19 uit Tessenderlo verdronken. Dat bevestigt burgemeester Maurice Webers (sp.a) aan VTM NIEUWS. Het is nog onduidelijk wat er juist gebeurd is.

Rond 21.00 kwam de zwemmer om nog onduidelijke redenen in moeilijkheden. Zijn familie sloeg alarm en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. De jongen werd gevonden en naar het ziekenhuis gebracht voor reanimatie, maar is daar overleden.



In de Paalse Plas mag elke dag gezwommen worden, maar enkel tot 19.00 uur.