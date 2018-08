Jongen (19) krijgt slag in gezicht in toilet McDonald's SVM

13 augustus 2018

20u34

Bron: Belga 2 In de Gentse deelgemeente Wondelgem is een jongen van 19 gewond geraakt toen hij in een hamburgerrestaurant van McDonald's een vuistslag in het gezicht kreeg van een andere jongeman. Dat laat de Gentse lokale politie weten.

De feiten gebeurden rond 17 uur in de McDonald's aan de Waalbrugstraat in Wondelgem. De 19-jarige had er met twee vrienden gegeten en ging daarna nog even terug naar binnen om naar het toilet te gaan.

Maar dan kreeg hij ruzie met een andere jongeman. Het is niet duidelijk wat er gezegd werd, maar de 19-jarige kreeg een vuistslag in het gezicht. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De andere jongeman kon vluchten, maar hij wordt onder meer op basis van camerabeelden opgespoord.