Jongen (18) pikt sleutels van papa's BMW en gaat dronken en stoned joyriden (zonder rijbewijs) Deze week in de politierechtbank Eric Belsack

Bron: Eigen berichtgeving 52 photonews Archiefbeeld. Een actrice die zichzelf met succes vrijpleit; een BOB die je in de steek laat; een lastige hond die je auto in de sloot doet belanden en een man die voor de 33ste keer voor de rechter verscheen. Dit waren enkele blikvangers van de voorbije week in 's lands politierechtbanken. De hoofdvogel werd evenwel afgeschoten door een 18-jarige jongen die beschonken en onder invloed van drugs ging joyriden met de BMW van papa.

Jongen (18) pikt skeutels van papa's BMW en gaat dronken en stoned joyriden

Een jongeman van 19 moest zich deze week verantwoorden voor de politierechter. Hij liep in september vorig jaar tegen de lamp nadat hij zwalpend in de Siberiastraat door de politie werd opgemerkt. Ven R. - toen amper 18 - had de sleutels van papa's BMW gepikt en was er mee uit geweest.

De jongeman had nog geen rijbewijs, dronk stevig door en nam ook een cocktail van cocaïne en XTC. De jongeman krijgt een boete van 1.800 euro, als hij zijn rijbewijs haalt zal hij het meteen zes maanden mogen inleveren en hij moet zich psychologisch en medisch laten begeleiden. (NBA)

1.800 euro boete als je niet op BOB kan rekenen

Silvia C. denkt volgende keer beter na over wie ze als BOB kiest. Samen met haar man trok ze naar een feestje in Hamme. Haar man was al een tijdje ziek en had nu goed nieuws gekregen én dat moest gevierd worden. Een vriend had beloofd om BOB te zijn. Toch besloot hij alcohol te drinken. Daarop schakelde C. over op water.

Toen ze naar huis keerden, nam zij plaats achter het stuur. Bij een controle blies ze echter positief. Ze had 1,61 promille alcohol in haar bloed. "Die vriend heb ik daar ter plaatse achtergelaten, hij kon te voet naar huis", zegt C. Een gebaar dat de politierechter kon appreciëren, maar hij raadde de vrouw aan om volgende keer ook zelf niet meer te rijden. De vrouw werd veroordeeld tot 1.800 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Ze is ook haar rijbewijs voor 15 dagen kwijt. (KBD)

Actrice vrijgesproken voor parkeerovertreding

Actrice Daisy Van Praet, bekend van series als 'Als de dijken breken', 'David' en 'Familie', is in de Brugse politierechtbank vrijgesproken voor een kleine verkeersovertreding in Knokke. Daisy Van Praet had zich op 13 augustus 2016 geparkeerd voor haar woning in de Meerstraat, maar zogezegd op een deel van het voetpad. De actrice betwistte dit. "De plaats waar ik stond, maakt geen deel uit van het voetpad. Ik vraag dan ook de vrijspraak", pleitte Daisy Van Praet zelf.

De politierechter nam uitgebreid de tijd om de argumenten te beluisteren. Het grote twistpunt bleek uiteindelijk de kleur van de tegels waarop haar wagen stond geparkeerd. Die kleur bleek anders dan bij de rest van de parkeerplaatsen. De politierechter vond niet dat de plek daarom automatisch deel uitmaakt van het voetpad en sprak de actrice vrij. (MMB)

Met 2,5 promille in sloot "door lastige hond"

De 59-jarige H.R. uit Geraardsbergen is drie maanden zijn rijbewijs kwijt nadat hij met 2,5 promille alcohol in zijn bloed de controle over het stuur verloor en in de gracht belandde. Zijn partner raakte daarbij lichtgewond.

"Het ongeval had echter niets met de alcohol te maken", vertelt zijn advocaat in de politierechtbank. "Een van de twee hondjes die op de schoot van zijn partner zat, probeerde tot bij hem te geraken. Toen hij de hond wilde wegduwen, verloor hij de controle over het stuur." De man liep de voorbije drie jaar nog al een veroordeling op voor sturen onder invloed. De politierechter was dan ook niet mild. Zij legde hem een geldboete van 2.000 euro en drie maanden rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het praktisch en theoretisch rijexamen en medische en psychologische proeven. (TVR)

33ste veroordeling: naar autokeuring ondanks rijverbod

De 34-jarige S.B. uit Geraardsbergen liep deze week zijn 33ste verdoordeling op in de politierechtbank van Oudenaarde. Deze keer stond hij terecht omdat hij met de wagen reed ondanks een rijverbod na een eerdere veroordeling. De agenten merkten de man op toen hij stond aan te schuiven aan het autokeuringscentrum. Hij loog eerst dat hij zijn rijbewijs thuis was vergeten. Er hingen bovendien ook nog eens verkeerde nummerplaten aan zijn wagen.

"Je leert duidelijk niets uit je fouten", merkte politierechter Cindy Stevenaert op. "Je blijft maar rondrijden." De beklaagde lieten weten dat hij zijn lesje nu wel heeft geleerd, maar daar hechtte de politierechter maar weinig geloof aan. Zij legde hem deze keer een jaar gevangenisstraf, een boete van 5.000 euro en 4 jaar en 8 maanden rijverbod op. (TVR)

