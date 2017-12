Jongen (18) mogelijk gestorven door wurgspel Marco Mariotti

In het Limburgse Zonhoven is zaterdag een 18-jarige jongen om het leven gekomen, vermoedelijk door een wurgspel. Het parket is een gerechtelijk onderzoek gestart.

Uit de eerste vaststellingen bleek dat de tiener een smartphone bij de hand had en op zich richtte terwijl hij zichzelf mogelijk wurgde. Uit het onderzoek moet nu blijken of de jongeman zich liet beïnvloeden door een wurgspel of 'wurgchallenge', een overgewaaide hype op sociale media waarbij tieners zichzelf zolang mogelijk proberen wurgen.

"We kunnen enkel bevestigen dat we een verdacht overlijden onderzoeken, en dat we de aanwezige smartphone en laptop van de jongeman in beslag namen voor onderzoek", klinkt het bij het parket. Daar kunnen ze nog niet bevestigen of er ook effectief beelden werden aangetroffen op de toestellen en of er mogelijk contact was met derden online.

De vader van de jongen deelde het verhaal op sociale media en wil zo andere ouders waarschuwen voor het fenomeen.