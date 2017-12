Jongen (18) die meisje (13) met aardappelmesje in keel stak aangehouden voor poging moord FT

Bron: VTM Nieuws 0 Google Street View De Sint-Elisabethschool in Wijchmaal waar het steekincident plaatsvond. De jongen van 18 die een meisje van 13 met een aardappelmesje in de hals stak op school, is aangehouden voor poging moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het meisje liep lichte verwondingen op en mocht dezelfde dag nog naar huis.

Het incident vond plaats op BUSO-school Sint-Elisabeth in het Limburgse Wijchmaal (Peer). Tijdens de voormiddagspeeltijd stond de 18-jarige jongen het meisje op te wachten met een aardappelmesje. In het weekend was een discussie tussen hen op sociale media danig geëscaleerd. De dertienjarige werd een paar keer gestoken in de keel. Ze kreeg de eerste zorgen toegediend op school, maar werd ter controle nog naar het ziekenhuis gestuurd. Daar hoefde ze echter niet te blijven. Van zware verwondingen is geen sprake, al is het meisje wel geschrokken. Net als de directeur van de school, de leerkrachten en medeleerlingen. Het meisje woonde de lessen vandaag niet bij.

Intussen is de jongen voor de onderzoeksrechter gebracht. Hij is aangehouden voor poging moord en niet voor doodslag, wat erop wijst dat hij met voorbedachte rade handelde. Vrijdag moet hij verschijnen voor de raadkamer in Hasselt. Die beslist of de jongen nog een maand langer wordt aangehouden.