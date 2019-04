Jongen (16) die kopschopper Antwerpen filmde, moet ook naar gesloten jeugdinstelling Aline Cautreels HAA

09 april 2019

12u39

Bron: VTM NIEUWS, Belga 7 De 16-jarige jongen die vermoedelijk het filmpje heeft gemaakt van de kopschopper in een Antwerps premetrostation moet ook naar de gesloten instelling van Everberg. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Gisteren werden al twee andere minderjarige verdachten in de instelling geplaatst.

De brutale aanval vond zaterdagochtend plaats in premetrostation Astrid aan het Centraal Station. Een 59-jarige man werd er aangevallen door enkele jongeren toen hij op de eerste tram stond te wachten. Een van de daders schopte de man zelfs tegen het hoofd.

Het slachtoffer ging later op de dag aangifte doen bij de politie met de melding dat de jongeren hem ook van zijn smartphone hadden beroofd.



Zondag werd een filmpje van de aanval verspreid via sociale media. Dat leidde al snel tot de arrestatie van twee 17-jarige verdachten, onder wie de jongeman die vermoedelijk de schoppen uitdeelde.



Beide verdachten werden gisteren al naar de gesloten jeugdinstelling van Everberg gebracht. Later op de dag werd ook een 16-jarige gevat die verantwoordelijk zou zijn voor het filmpje. De jeugdrechter besliste vanmiddag dat ook hij wordt geplaatst.

Het trio moet zeker vijf dagen in de gesloten instelling van Everberg verblijven. Daarna kan de rechter beslissen of hun opsluiting met een maand wordt verlengd. Het onderzoek naar de feiten loopt intussen verder.