Jongen (15) uit Verviers ronselde voor IS-aanslag in ons land lva

29 december 2018

04u19

Bron: Het Nieuwsblad 3 Een vijftienjarige jongen uit Verviers probeerde soldaten te ronselen om in naam van IS een aanslag te plegen in ons land. Dat is gebleken uit het onderzoek naar de terroristische plannen van de Brusselaar Nader H. (30), die eerder deze maand werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar.

Nader H., de zoon van een Egyptische vader en een Marokkaans-Belgische moeder liep in september 2016 tegen de lamp toen er Telegram-gesprekken werden ontdekt waarin bleek dat hij een terroristische aanval plande. Hij wou op een druk bezochte plaats een gasleiding laten ontploffen. Nader H. besprak zijn plannen met iemand die zich uitgaf als “soldaat van het geloof”. Dat bleek een geradicaliseerde jongen van vijftien uit Verviers te zijn die op zoek was naar “iemand die bereid was in België toe te slaan”. De tiener had de contactgegevens van Nader H. gekregen van een Franse IS-strijder.

De vijftienjarige jongen moedigde Nader H. aan en gedroeg zich als een mentor. Hij eiste dat Nader H. trouw zou zweren aan IS voor hij met hem verder wou werken en gaf hem raad hoe ze zo veel mogelijk schade konden aanrichten. De jongen riep hem op met zijn neef samen te werken zodat ze meer mankracht hadden. Met enkele kilo’s springstof wilden ze een gasleiding opblazen. Het is niet duidelijk of Nader H. wist dat zijn contactpersoon een minderjarige was.

De aanslag kon worden vermeden door de arrestaties van zowel de jongen als Nader H. Welke straf de jeugdrechter de toen 15-jarige jongen heeft opgelegd, wilde het Luikse parket niet vertellen.

Nader H. werd eerder deze maand door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot negen jaar cel. Twee jaar meer dan hij in maart in eerste aanleg kreeg. Naar Belgische normen een zware straf voor iemand die aanslagen plande, maar nooit aan wapens is geraakt.

Angstwekkend

Het is bekend dat IS er niet voor terugschrikt minderjarigen te ronselen. Dat het ook in de omgekeerde richting gebeurt en minderjarigen IS-strijders ronselen vindt het federaal parket ronduit angstwekkend. “Het aantal minderjarigen dat ISIS voor zich probeert te winnen om aanslagen op eigen bodem te plegen, neemt alarmerend snel toe”, bevestigde het federaal parket aan het Nieuwsblad.