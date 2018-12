Jongen (15) sterft na aanrijding door trein op scoutsweekend HA Jef Van Nooten

30 december 2018

12u28

Bron: Belga, eigen berichtgeving 32 Een 15-jarige scout uit Mechelen is afgelopen nacht omgekomen na een aanrijding met een trein. Dat bevestigt Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen, aan onze redactie. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad.

De verkenners van de scoutsgroep Thila Coloma uit Mechelen waren op weekend in De Hoge Rielen in de buurt van Turnhout. Eén verkenner, een 15-jarige jongen, verliet gisteren in de vroege avond om een nog onbekende reden de kampplaats met de fiets. De leiding is beginnen zoeken van zodra ze op de hoogte was van de verdwijning en heeft de politie verwittigd.

Uiteindelijk werd duidelijk dat de tiener door een trein was aangereden. Hij werd met ernstige verwondingen naar het UZ Antwerpen gebracht, waar hij later is overleden. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad.

De nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen wil nu in de eerste plaats haar medeleven betuigen tegenover de familie en de vrienden van het slachtoffer. “In tweede instantie stellen we alles in het werk om de leden van de scoutsgroep bij elkaar te brengen en alle ouders te verwittigen. We willen de leden en leiding bijstaan bij hun verdriet en ondersteuning aanbieden”, legt Van Reusel uit.

Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft voorlopig geen details over de omstandigheden van het ongeval en de aanleiding waarom de jongen het terrein heeft verlaten. “We werken mee met de politie om klaarheid te brengen”, aldus Van Reusel.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.