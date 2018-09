Jongen (14) op eerste schooldag auto ingesleurd en bewusteloos geslagen kg

05 september 2018

10u35

Bron: Belga 0 In Vilvoorde is een schoolgaande tiener maandag het slachtoffer geworden van een zware agressie door verschillende personen. Dat meldt de krant La Dernière Heure. De 14-jarige jongen zou door vijf mensen in een wagen gesleurd zijn en meegenomen hebben naar het domein Drie Fonteinen, waar ze hem zouden afgeranseld hebben. Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt dat er een klacht is ingediend bij de lokale politie Vilvoorde-Machelen en er een opsporingsonderzoek werd geopend.

De 14-jarige jongen had maandag slechts school tot 12.00 uur maar toen zijn vader hem 's middags ging ophalen, hoorde hij dat zijn zoon al vertrokken was. Later bleek dat de jongen zich schuilhield in het gebouw omdat hij vreesde dat hij werd opgewacht door mensen met minder goede bedoelingen.



Eenmaal zijn vader vertrokken was, waagde de jongen het er toch op maar toen zou hij door vijf personen meegenomen zijn naar een wagen en vervolgens naar het domein Drie Fontein gebracht zijn. Zowel onderweg als in het domein zou de jongen afgeranseld zijn, tot hij het bewustzijn verloor.



Zijn aanvallers lieten de jongen achter in het domein, waarna die op eigen kracht naar huis terugkeerde. Daar brachten zijn ouders hem naar het ziekenhuis en dienden ze klacht in bij de politie. De aanleiding voor de agressie zou volgens de familie zelf te vinden zijn in een contact dat de jongen had met een meisje wiens broer deel uitmaakt van een stadsbende.