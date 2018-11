Jongen (14) die in elkaar zakte aan bushalte en overleed, stierf door hartfalen MMM HA

29 november 2018

10u29

Bron: Eigen berichtgeving, Het Nieuwsblad 0 De 14-jarige jongen uit het Limburgse Veldwezelt die maandagavond overleed in het ziekenhuis van Genk nadat hij aan een bushalte onwel was geworden, stierf door hartfalen. Dat zegt Lieve Leenders, directrice van Atheneum Alicebourg, in Het Nieuwsblad.

De leerling was met vriendjes op de bus aan het wachten toen hij maandagavond ineens onwel werd en in elkaar zakte. Niet veel later kwam hij weer bij bewustzijn en werd hij met een wagen naar huis gebracht. Daar verergerde zijn toestand. Met een ambulance werd de tiener naar het Ziekenhuis Oost Limburg in Genk gebracht, waar hij uiteindelijk bezweek.

Volgens Lieve Leenders, directrice van Atheneum Alicebourg in Lanaken, waar de jongen school liep, stierf hij door hartfalen.



Voor de leerlingen én leerkrachten van de school kwam het nieuws bijzonder hard aan. “We hebben dinsdag alle leerlingen proberen opvangen”, legt Leenders uit. “We hebben een knusse ruimte voorzien waar iedereen bij elkaar kon zijn. Dat gebeurde onder begeleiding van leerkrachten en specialisten van het CLB.”