Jongen (12) zakt door plafond in Waalse kerk: twintig bange minuten zes meter boven de grond

16 december 2019

07u45

Bron: La Dernière Heure 6 Waals-Brabant Een 12-jarige jongen is afgelopen weekend door het plafond van een kerk gezakt in Waver. Het kind bengelde gedurende 20 minuten op een hoogte van circa 6 meter, zo meldt La Dernière Heure.

Het ongeluk vond gisterennamiddag plaats tijdens een kerstconcert in de Saints Pierre et Marcellin-kerk, in de Waals-Brabantse gemeente. Naar verluidt wilden de jongen en zijn zus tijdens de pauze de klokkentoren verkennen. Volgens de zus wandelden ze via een oude, houten deur een donkere ruimte binnen. “Mijn broer wandelde voor mij, toen plots de vloer inzakte en hij tot aan zijn borst in het gat verdween”, zegt ze in de Waalse krant.

Beneden in de kerk werden zo’n 250 bezoekers opgeschrikt door een gipsplaat die ineens naar beneden stortte. Daarbij vielen geen gewonden. Circa zes meter boven hun hoofden, zagen ze de benen van de 12-jarige uit het plafond hangen. Het kind steunde enkel met zijn ellebogen op de balken en was in paniek. Net als sommigen van de aanwezige kerkgangers, aldus La Dernière Heure.

Een inderhaast aangetroffen ladder, bleek niet lang genoeg om de jongen te kunnen redden. Met jassen werd vervolgens een vangnet geïmproviseerd om een mogelijke val te breken. “Er ontstond een enorme solidariteit”, vertelt de moeder in de Waalse krant. Zelf trok ze naar de klokkentoren, “maar ik wist niet waar ik mijn voeten moest zetten om zelf ook niet te vallen.”

Na ongeveer twintig minuten wisten twee mannen de jongen uit zijn netelige positie te bevrijden. Het duo slaagde erin verder te klimmen in het dak en het kind bij zijn armen uit het gat te trekken. Kort na de redding kwam de brandweer ter plaatse. De 12-jarige raakte bij het ongeluk niet gewond, maar was wel erg onder de indruk.

Nadat het puin was geruimd - en de gemoederen opnieuw bedaard - werd het kerstconcert gewoon verdergezet, aldus nog La Dernière Heure.

