Jongen (10) uit Sint-Genesius-Rode op slag dood bij ongeval met tractor tijdens vakantie in Bièvre HAA

14 augustus 2019

19u01

Bron: Belga 2 Namen Bij een tragisch ongeval in Bièvre, in het zuidoosten van de provincie Namen, is vanochtend een 10-jarige jongen om het leven gekomen. Dat is vernomen van het parket van Namen. De jongen werd weggemaaid door de aanhangwagen van een tractor.

De tractor kruiste in een scherpe bocht een wagen. De twee bestuurders moesten daardoor remmen. Bij dat manoeuvre week de tractor uit naar een gracht. De aanhangwagen kwam in schaar te staan en raakte daarbij de jongen die op dat moment met zijn grootvader aan het wandelen was.

De jongen, afkomstig uit Sint-Genesius-Rode, was in de regio met vakantie. Hij was op slag dood. Zijn grootvader bleef ongedeerd. De bestuurster van de auto raakte lichtgewond en verkeerde in shock. Het parket heeft een expert ter plaatse gestuurd.