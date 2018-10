Jongemannen (18 en 20) opgepakt voor brandstichtingen in Temse en Kampenhout mvdb

12 oktober 2018

13u18

Bron: belga 3 De politie heeft twee jongeren opgepakt op verdenking van een reeks brandstichtingen in het Oost-Vlaamse Temse en het Vlaams-Brabantse Kampenhout.

De eerste branden werden in augustus gesticht. Het laatste feit dateert van 10 oktober in Steendorp (Temse). Het ging onder meer om het in brand steken van houten speeltuigen in het natuurdomein Roomkouter, een chalet en een tuinhuis. Niemand geraakte gewond, maar bewoners vreesden dat er een pyromaan aan het werk was.

"Op basis van doorgedreven speurwerk door de politie konden twee verdachten geïdentificeerd worden", zegt het parket. "De verdachten zijn een 18-jarige man uit Temse en een 20-jarige man uit Kampenhout." Ze worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van opzettelijke brandstichting.