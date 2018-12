Jongeman vermist nadat hij gisterochtend ging tanken in Wetteren SVM

18 december 2018

16u38

Toon Doesselaere (21) is sinds gisterochtend vermist. De jongeman werd voor het laatst gezien om 10.06 uur aan het Shell-tankstation in Wetteren aan de E40 in de richting van Brussel. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor.

Doesselaere verplaatst zich met een lichtgroene Opel Corsa van bouwjaar 2002 met nummerplaat 1-HLT-956. Hij is 1m95 lang en mager gebouwd. Hij heeft donkerblond-lichtbruin haar en draagt een bril met donker montuur.

Wie meer weet, kan contact opnemen met de politie via dit tipformulier of via het gratis nummer 0800/30.300.