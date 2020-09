Jongeman verliest tenen bij ongeval met trein in Doornik HAA

29 september 2020

15u34

Bron: Belga 50 In het station van Doornik is een jongeman gewond geraakt bij een ongeval met een trein.

Bij aankomst op het perron probeerde de man op de trein te springen op een ogenblik dat de trein nog niet stil stond. Het slachtoffer gleed uit over de rails met de benen naar voren en een aantal van zijn tenen werden afgerukt. Het slachtoffer bleef bij bewustzijn en werd met verwondingen aan de voet naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar, zo is vernomen van de hulpdiensten.